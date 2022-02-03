Вильфанд рассказал, когда в РФ примут новые климатические нормы температуры

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В России обновленные климатические температурные нормы примут в середине текущего года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

"Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы", – сказал Вильфанд, добавив, что переход планировался в 2022 году, но из-за сложностей перехода для разных ведомств технически это можно будет сделать только к середине года.

Вильфанд также рассказал, что количество дней, когда столичному автотранспорту нужно ездить на зимней резине, также сократится в связи с изменением климата. По его словам, зимы в Москве и Подмосковье становятся теплее.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее сообщила, что 2021 год стал одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений.

Эксперты установили, что в 2021 году средняя глобальная температура была примерно на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. На темпах потепления не сказалось действие явления Ла-Нинья 2020–2022 годов.

В ВМО отметили, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становилось теплее. Наиболее теплые семь лет подряд отсчитываются с 2015 года.

