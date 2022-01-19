Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что 2021 год стал одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений, передает РИА Новости.

Эксперты установили, что в 2021 году средняя глобальная температура была примерно на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. На темпах потепления не сказалось действие явления Ла-Нинья 2020–2022 годов.

"Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. При этом 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы", – заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

В ВМО отметили, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становилось теплее. Наиболее теплые семь лет подряд отсчитываются с 2015 года. Ожидается, что тенденция на потепление сохранится в дальнейшем.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин ранее предупредил, что в 2022 году в России вероятны новые погодные аномалии. В частности, характерны будут резкие перепады температуры.

