Вильфанд рассказал о росте числа опасных природных явлений

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В нынешнем году было зафиксировано рекордное число опасных природных явлений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

"За 11 месяцев произошло 1 155 опасных явлений на территории страны. До сих пор самое большое количество было в 2008 году – 1 090", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, в 2020 году было зафиксировано 1 000 опасных природных явлений.

Ранее в Минприроды РФ подготовили план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, а также назвали главные климатические риски для страны.

Авторы документа отмечают, что наиболее разрушительными являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. Также за последние 20 лет вдвое выросло число опасных гидрометеорологических явлений.