Ученый сообщил о росте среднегодовой температуры в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились.
"Влияние городского острова тепла проявляется в дополнительном росте температуры. <...> В среднем температура повысилась на 2,4 градуса, в сельской местности это повышение более слабое – на 0,7 градуса", – сказал Локощенко на фестивале NAUKA 0+.
Ученый подчеркнул, что первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены именно в 1780 году. Он отметил, что потепление в конце XVIII века сменилось слабым похолоданием в середине XIX века.
"Начиная с конца XIX века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется", – уточнил он.
Ранее в Минприроды РФ подготовили план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, а также назвали главные климатические риски для страны. Авторы документа отмечают, что наиболее разрушительными для являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. Также за последние 20 лет вдвое выросло число опасных гидрометеорологических явлений.
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