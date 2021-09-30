Климатолог предупредил россиян о высокой вероятности природных аномалий зимой

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Сейчас погодные аномалии встречаются чаще, чем раньше, поэтому предстоящей зимой их вероятность достаточно велика, рассказал руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.

"Мы можем ожидать и классическую зиму – снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие. <...> Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья", – сказал климатолог в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что так называемая нервозность климата повышается, поэтому прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее. По словам Яблокова, из-за этого метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, поэтому прогнозы часто бывают неточными.

"Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо", – пояснил он.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, и нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона. Также есть вероятность, подчеркнул он, преобладания антициклональной погоды и, возможно, сильных морозов.