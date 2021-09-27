Синоптики рассказали, какой будет зима в России

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Специалисты Росгидромета рассказали о температурах в предстоящую зиму. Об этом сообщает "Интерфакс".

"...в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России – около нормы", – указали в организации.

При этом существует вероятность, что в южной половине азиатской территории страны средние значения температуры будут ниже средних многолетних значений.

На данный момент, по словам синоптиков, средняя температура воздуха по России на 2,5 градуса ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что к середине текущей рабочей недели в Москве прогнозируется серьезное похолодание, вплоть до нуля. В городе к среде произойдет рост атмосферного давления, ожидается переменная облачность.