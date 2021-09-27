Синоптики рассказали, какой будет зима в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты Росгидромета рассказали о температурах в предстоящую зиму. Об этом сообщает "Интерфакс".
"...в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России – около нормы", – указали в организации.
При этом существует вероятность, что в южной половине азиатской территории страны средние значения температуры будут ниже средних многолетних значений.
На данный момент, по словам синоптиков, средняя температура воздуха по России на 2,5 градуса ниже, чем год назад.
Ранее сообщалось, что к середине текущей рабочей недели в Москве прогнозируется серьезное похолодание, вплоть до нуля. В городе к среде произойдет рост атмосферного давления, ожидается переменная облачность.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: