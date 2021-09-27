Москвичей предупредили о похолодании до нуля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание до нуля прогнозируется в Москве в середине наступившей рабочей недели. Об этом предупредил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью RT.

Метеоролог сообщил, что в ближайшее время в Москву придет потепление. При этом оно будет неустойчивым, уверен Цыганков.

"У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", – заявил синоптик.

По прогнозу эксперта, в ночь на понедельник температура будет варьироваться от 7 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов, а в ночь на вторник похолодает до 5–7 градусов.

В свою очередь, во вторник, 28 сентября, температура в городе поднимется до 11 градусов тепла. После этого произойдет рост атмосферного давления, отмечает Цыганков.

"Поэтому переменная облачность, без осадков. <...> Ночь на среду – ноль-плюс два, местами туманы", – подчеркнул Цыганков.

По мнению специалиста, теплая погода сохранится в столице до субботы. При этом в дневные часы в городе ожидается до 15 градусов тепла. Данный показатель будет выше нормы, заключил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщал, что самая холодная ночь в Москве на наступившей неделе прогнозируется в среду, 29 сентября. По его словам, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города.