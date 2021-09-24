Классического бабьего лета в Москве не будет – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что классическое бабье лето в столице в этом году уже не наступит, хотя воздух немного прогреется.
Ранее синоптики разошлись во мнении о том, придет ли это природное явление в город. В частности, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал старое бабье лето в Москве на следующей неделе с температурой до +15 градусов. В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что бабьего лета в городе ожидать не приходится.
"Со вторника следующей недели, когда появится солнышко, все равно северо-восточные ветры приведут к тому, что температура не поднимется выше +13...+14 градусов", – сказал Вильфанд.
По мнению метеоролога, разночтения синоптиков в вопросе наступления бабьего лета кроются исключительно в трактовке этого природного явления.
"Температурный фон сейчас повысился, с сегодняшнего дня он уже +10...+13 градусов в течение пяти ближайших дней. Это существенно выше, чем в начале недели, когда температура была просто октябрьская, характерная для середины октября. Это повышение температуры симпатичное, но погода облачная, с осадками", – заключил Вильфанд.
С начала сентября в столице выпало почти 75 миллиметров осадков. В городе было зафиксировано 16 дождливых дней. С 19 по 23 сентября прирост осадков в столице составил около 40 миллиметров – это примерно 60% месячной нормы сентября. По прогнозам метеорологов, пасмурная погода сохранится в городе до начала следующей недели.
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