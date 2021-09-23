Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице с начала сентября выпало почти 75 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

"По предварительным оценкам, сентябрьская норма осадков в городе (65 миллиметров) превышена почти на 15%", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что с начала месяца в городе было зафиксировано 16 дождливых дней.

"Больше всего осадков выпало в Москве 20 сентября (18 миллиметров), 3 и 21 сентября (10 миллиметров)", – уточнили в метеобюро.

Синоптики отмечают, что с 19 по 23 сентября прирост осадков в столице составил около 40 миллиметров – это примерно 60% месячной нормы сентября. По их прогнозам, пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели.

Ранее жителей России предупредили об осенних "погодных проклятьях", которые надвигаются из-за действия антициклонов.

В частности, синоптики спрогнозировали продолжительные ливни в Причерноморье и назвали их осенним штормом. Также специалисты заметили, что в некоторых южных городах, например в Сочи, выпадали "горизонтальные" осадки.