Россиян предупредили об осенних "погодных проклятьях"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Жителей России предупредили об осенних "погодных проклятьях", которые надвигаются из-за действия антициклонов. Об этом сообщается на сайте центра "Фобос".
Синоптики спрогнозировали продолжительные ливни в Причерноморье и назвали их осенним штормом. Также специалисты заметили, что в некоторых южных городах, например в Сочи, выпадали "горизонтальные" осадки.
Сообщается, что уже 22 сентября в эпицентре очередного вихря окажутся новые регионы: в ближайшие трое суток сильные ливни пройдут в Кабардино-Балкарии, температура воздуха в Нальчике опустится до +12...+13 градусов.
По прогнозам синоптиков, к выходным вихрь двинется в Зауралье. На юг России вернется бархатный сезон, а жителей средней полосы ждет потепление до +10...+15 градусов.
В столице же, по словам метеорологов, пик потепления придется на следующую неделю. В Москве термометр может показать около +15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Дожди не прекращаются в Москве третьи сутки: с вечера воскресенья выпало уже 34 миллиметра осадков.
Продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который пришел от берегов Черного моря в центр Европейской России.
В Москве выпало более половины месячной нормы осадков
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