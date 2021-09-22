В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дожди не прекращаются в Москве третьи сутки – с вечера воскресенья выпало уже 34 миллиметра осадков. Об этом "Интерфаксу" сообщили в метеобюро Москвы.
"Прирост осадков в городе с 19 сентября составил 52% месячной нормы. Это предварительные данные, полученные сегодня утром с главной метеостанции столицы на ВДНХ", – рассказал представитель метеобюро.
Он пояснил, что месячная норма осадков для сентября в Москве составляет 65 миллиметров.
Продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который пришел от берегов Черного моря в центр Европейской России.
Значения среднесуточной температуры в столице на данный момент соответствуют началу октября и на 3–5 градусов отличаются от климатической нормы.
Интенсивность дождей, по прогнозу синоптиков, снизится в среду и четверг: выпадет не более 5 миллиметров осадков.
Ночные температуры в столичном регионе останутся на уровне +5...+7 градусов, дневные начнут расти и к четвергу-пятнице, достигнут +10...+12 градусов. По прогнозу синоптиков, в Москве будет сыро и пасмурно до конца недели.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные условия обычно угрожают жизни людей, нарушают функционирование крупных городских объектов. При этом, по его словам, необходимости в штормовом предупреждении в Москве нет.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ самых дождливых городов в октябре. Аналитики сервиса "Яндекс. Погода" изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дней в октябре, когда в городах-миллионниках выпадало больше 1 миллиметра осадков в день. Столица оказалась на 9-м месте рейтинга.
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