Синоптик рассказал, когда в Центральной России прекратятся дожди

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В конце месяца воздушные массы из Южной Европы принесут в центральные российские регионы теплую погоду, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова. По его словам, к концу рабочей недели температура воздуха может повыситься до +11...+13 градусов.
"Перспектива такова, что осадки продлятся всю первую половину недели и только в четверг и пятницу можно рассчитывать на их ослабление и кратковременный характер", – отметил синоптик.
Он отметил, что за прошедшую ночь в столице выпало 12 миллиметров осадков, а в некоторых городах Подмосковья – 25 миллиметров.
Ранее жителей столицы призвали быть более осторожными из-за сильного ветра: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Из-за непогоды все городские системы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее объяснял, что дожди в столицу и область пришли в результате образовавшегося на севере европейской части России антициклона, а на юге – глубокого циклона.
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