Синоптик назвал причину сильного ветра и дождя в столичном регионе

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На севере европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, поэтому в Москве и Подмосковье наблюдаются сильный дождь и ветер, объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сложилась необычная ситуация, связанная с тем, что на севере европейской территории России расположен хорошо выраженный антициклон, на юге Европейской территории – достаточно глубокий циклон. Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Вильфанд также предупредил, что в начале рабочей недели москвичей ожидает сильный дождь, ветер и холод, однако штормовое предупреждение об опасных погодных явления Росгидромет пока не выпускал.

Сильнее, чем в Подмосковье, дожди прогнозируются в Ростовской области и Краснодарском крае, добавил метеоролог.

Потепление придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. В дневные часы в этот день воздух прогреется до +13 градусов. Таким прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился ранее.

В то же время он отметил, что, несмотря на потепление, будет сохраняться пасмурный характер погоды. В этот период в европейской части России ожидаются небольшие дожди.

В понедельник, 20 сентября, в некоторых регионах ожидается мокрый снег. Кроме того, порядка 50 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.