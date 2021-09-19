Мокрый снег может выпасть в ряде регионов России в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в ближайшее время в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. В некоторых регионах страны в понедельник может быть зафиксирован первый мокрый снег, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



"Так, например, к утру 20 сентября "белые мухи" (снежинки. – Прим. ред) могут очень скоротечно и локально примешиваться к ливням в отдельных районах Тверской области (Осташковский, Вышневолоцкий, Рамешковский, Нелидовский районы), не исключено это явление и в самой Твери. Также в понедельник такой символический зимний привет возможен в Ярославской (Переславский район) и Московской областях (Сергиево-Посадский округ)", – рассказал Тишковец.

Он отметил, что в Туле дождь со снегом может выпасть в понедельник около 23:00.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник ожидается ливень, которого не было 73 года. По его словам, в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.

Он отметил, что сопоставимые дожди, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.

Тишковец добавил, что в Московской области больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах.

До этого метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Он отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.

