Сентябрь 2021 года назвали самым холодным с начала века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке, сообщает URA.RU.

"Ранее в столице средняя месячная температура лишь дважды была ниже нормы – в 2000 и 2013 году, на 0,9 и 1°C соответственно. Однако по состоянию на 16 сентября, отрицательная аномалия уже составляет 1,2°C, с 21 по 23 сентября будет на 4–5°C ниже нормы", – пояснил Шувалов.

Метеоролог отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.

Москвичам синоптики обещают дождь, сильный ветер, дневную температуру, не превышающую +5–7°C, которая будет ощущаться как при 0°C.

По словам заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александра Кислова, причиной похолодания является приток воздуха с Карского моря.

Ранее стало известно, что в Москве с 19 до 22 сентября ожидаются дожди и ветреная погода. По данным метеослужбы, за 4 дня в столице может выпасть порядка 37 миллиметров осадков, что составляет 57% от месячной нормы.

