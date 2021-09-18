Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В субботу, 18 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +13 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Уточняется, что Москва и Подмосковье остаются под влиянием арктического антициклона. Температура воздуха в столице составит +11...13 градусов, в области – +8...13 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.
По словам синоптиков, на подобные погодные условия остро реагирует сосудистая система, из-за чего у гипертоников возможно развитие спастических реакций, резкое повышение артериального давления, головные боли и боли в области сердца.
Между тем центр погоды "Фобос" зафиксировал минувшей ночью заморозки в столичном регионе. Понижение температуры воздуха ниже нуля было отмечено на большинстве метеостанций Подмосковья: до наименьшей отметки столбики термометров опустились в Черустях – по состоянию на 6:00 температура там составляла –4,3 градуса.
В Михайловском в ТиНАО, воздух остыл до –3,6 градусов, а во Внуково – до –1,9 градусов. На главной столичной метеостанции на ВДНХ наименьшая температура была зафиксирована на отметка +1,8 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что выходные в Москве будут солнечными, но прохладными, однако с понедельника погода испортится. На предстоящей неделе ожидаются дожди, температура воздуха составит +5–10 градусов.
В Москве наступит похолодание
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