Синоптик пообещала москвичам октябрьскую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет жителей столицы в предстоящие выходные, 18 и 19 сентября.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в пятницу, 17 сентября, в Москве ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла. В ночные часы возможны заморозки до -4 градусов. А в Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. По сообщениям Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября. Температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов.
"В Москве температура останется положительной, хотя и низкой для этих чисел сентября, порядка +3…+5 градусов. Такая холодная погода сохранится в выходные дни, то есть температура воздуха будет больше соответствовать первым числам октября, чем середине сентября", – сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что местами в воскресенье, 19 сентября, в столице пройдет дождь. "Тепла ждать не приходится. Температурный режим останется на прежнем уровне: около +11 градусов в дневные часы, не более", – подытожила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что новая волна похолодания с дождями придет в Москву в воскресенье, 19 сентября. По его словам, дневная температура опустится до +5 градусов. Вильфанд отметил, что такая погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, а после начнется небольшое потепление и прекратятся осадки.
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