Синоптик пообещала москвичам октябрьскую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет жителей столицы в предстоящие выходные, 18 и 19 сентября.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в пятницу, 17 сентября, в Москве ожидается переменная облачность и до 13 градусов тепла. В ночные часы возможны заморозки до -4 градусов. А в Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. По сообщениям Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября. Температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов.

"В Москве температура останется положительной, хотя и низкой для этих чисел сентября, порядка +3…+5 градусов. Такая холодная погода сохранится в выходные дни, то есть температура воздуха будет больше соответствовать первым числам октября, чем середине сентября", – сказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В субботу, 18 сентября, будет облачно с прояснениями, осадков не ждем. Будет довольно ветрено – ветер порывистый, 12–17 м/с, минимальная температура ночью составит +3...+5 градусов, дневная – +9…+11 градусов. В ночь на воскресенье осадков не ожидается, а вот днем уже скажется влияние циклона, который к нам будет подходить с Юго-Запада.

Синоптик добавила, что местами в воскресенье, 19 сентября, в столице пройдет дождь. "Тепла ждать не приходится. Температурный режим останется на прежнем уровне: около +11 градусов в дневные часы, не более", – подытожила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что новая волна похолодания с дождями придет в Москву в воскресенье, 19 сентября. По его словам, дневная температура опустится до +5 градусов. Вильфанд отметил, что такая погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, а после начнется небольшое потепление и прекратятся осадки.

