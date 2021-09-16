Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

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Дождливая погода и ветер ожидаются в начале следующей недели в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"С воскресенья погоду начнет определять семейство циклонов с запада. С ними будут связаны дожди и усиление ветра, при этом преобладающие значения температуры существенно не изменятся. В понедельник и вторник, 20 и 21 сентября, дождь, ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов, ветер восточный, северо-восточный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что холодная погода в Москве в ближайшие дни сохранится, а ночью прогнозируются заморозки.

"В столичном регионе в предстоящие дни сохранится более холодная, чем обычно, погода, отставание от климатической нормы составит примерно 3 градуса. В гребне антициклона при прояснениях температура в ближайшие две ночи местами по области может понижаться до отрицательных значений", – отмечается в сообщении.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил россиян о наступающих холодах, присущих второй половине зимы.

