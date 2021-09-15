Синоптики предупредили россиян о "зимних холодах" в сентябре

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Метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил россиян о наступающих холодах, присущих второй половине зимы.

"Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы", – сказал URA.RU Шувалов.

Синоптик отметил, что холодная погодная яма дальше будет усиливаться. В выходные, 18 и 19 сентября, на Урале, в Тюменской и Омской областях температура воздуха днем составит +6...+9 градусов.

"Но самая основная особенность этого процесса в том, что он несет холод и в Европу", – добавил Шувалов.

Кроме того, синоптики прогнозируют на Урале заморозки. Об этом заявила ведущий специалист, синоптик Центра "Фобос" Елена Волосюк.

"В четверг, 16 сентября, центр циклона сместится на Средний Урал, на территорию Свердловской области и, оттеснив на восток теплые воздушные массы, откроет дорогу для распространения холодного арктического воздуха", – рассказала она.

В пятницу, 17 сентября, по словам метеоролога, похолодание усилится. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов, местами возможны слабые заморозки до –2...–3.

"Прогнозируется, что температурный режим будет на 3–4 градуса холоднее среднемноголетних значений, в воскресенье – на 4–5 градусов. На потепление нужно рассчитывать не раньше середины следующей недели, тогда температура начнет возвращаться в рамки климата", – добавила синоптик.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о ночных и утренних заморозках 16–18 сентября. Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.

