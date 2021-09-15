Синоптики предупредили россиян о "зимних холодах" в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил россиян о наступающих холодах, присущих второй половине зимы.
"Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы", – сказал URA.RU Шувалов.
Синоптик отметил, что холодная погодная яма дальше будет усиливаться. В выходные, 18 и 19 сентября, на Урале, в Тюменской и Омской областях температура воздуха днем составит +6...+9 градусов.
"Но самая основная особенность этого процесса в том, что он несет холод и в Европу", – добавил Шувалов.
Кроме того, синоптики прогнозируют на Урале заморозки. Об этом заявила ведущий специалист, синоптик Центра "Фобос" Елена Волосюк.
"В четверг, 16 сентября, центр циклона сместится на Средний Урал, на территорию Свердловской области и, оттеснив на восток теплые воздушные массы, откроет дорогу для распространения холодного арктического воздуха", – рассказала она.
В пятницу, 17 сентября, по словам метеоролога, похолодание усилится. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов, местами возможны слабые заморозки до –2...–3.
"Прогнозируется, что температурный режим будет на 3–4 градуса холоднее среднемноголетних значений, в воскресенье – на 4–5 градусов. На потепление нужно рассчитывать не раньше середины следующей недели, тогда температура начнет возвращаться в рамки климата", – добавила синоптик.
Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о ночных и утренних заморозках 16–18 сентября. Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.
МЧС предупредило о заморозках до минус 4 градусов в Подмосковье в ближайшие дни
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: