Жителей Подмосковья ждут заморозки с четверга по субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В МЧС предупредили жителей Московской области о ночных и утренних заморозках 16–18 сентября.
Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.
При изменении температуры лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу, пешеходам следует быть предельно внимательными, а водителям – снизить скорость и не забывать, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.
Ранее сообщалось, что сильный ветер ожидается в столице в среду днем. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом воздух прогреется лишь до 10–12 градусов. Жителей столицы призвали быть внимательными на улице.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в течение недели будет усиливаться похолодание, к пятнице погода приобретет "октябрьский характер".
По словам метеоролога, кроме похолодания, россиян ждут по-осеннему затяжные дожди и сильный ветер. Такая погода придет в центральную часть страны и Черноземье, где местами за несколько дней выпадет до месячной нормы осадков.
Больше всего осадков прогнозируется в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. Кроме того, в Подмосковье за три дня местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков.
Жители столичного региона показали температуру на своих термометрах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: