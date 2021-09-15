Жителей Подмосковья ждут заморозки с четверга по субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МЧС предупредили жителей Московской области о ночных и утренних заморозках 16–18 сентября.

Местами столбики термометров опустятся до –2...0 градусов, также возможно понижение температуры до –4 градусов.

При изменении температуры лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу, пешеходам следует быть предельно внимательными, а водителям – снизить скорость и не забывать, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

Ранее сообщалось, что сильный ветер ожидается в столице в среду днем. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом воздух прогреется лишь до 10–12 градусов. Жителей столицы призвали быть внимательными на улице.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в течение недели будет усиливаться похолодание, к пятнице погода приобретет "октябрьский характер".

По словам метеоролога, кроме похолодания, россиян ждут по-осеннему затяжные дожди и сильный ветер. Такая погода придет в центральную часть страны и Черноземье, где местами за несколько дней выпадет до месячной нормы осадков.

Больше всего осадков прогнозируется в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. Кроме того, в Подмосковье за три дня местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков.