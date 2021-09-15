Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер ожидается в столице в среду днем. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом воздух прогреется лишь до 10–12 градусов.

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в течение недели будет усиливаться похолодание, к пятнице погода приобретет "октябрьский характер".

По словам метеоролога, кроме похолодания, россиян ждут по-осеннему затяжные дожди и сильный ветер. Такая погода придет в центральную часть страны и Черноземье, где местами за несколько дней выпадет до месячной нормы осадков.

Больше всего осадков прогнозируется в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. Кроме того, в Подмосковье за три дня местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков.