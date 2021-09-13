Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что жителей Центральной России ждет резкое похолодание. Об этом сообщает RT.

"Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть погода с температурой на 2–4 градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру", – уточнил Шувалов.

Синоптик добавил, что случится кардинальное изменение синоптической ситуации, так как на место циклона, который уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в столичном регионе во вторник, 14 сентября. Синоптик Роман Вильфанд объяснил, что холодная погода сохранится в Московском регионе до конца недели.

