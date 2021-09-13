Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Резкое похолодание ожидается в столичном регионе во вторник, 14 сентября. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что к вечеру вторника в Москве начнет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, при этом она будет соответствовать норме.

"Начиная со второй половины дня среды давление начнет расти. <...> Но воздух будет холодным. Осадков не будет", – отметил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик продолжил, что со среды температура воздуха опустится ниже нормы на 1–2 градуса.

"В среду, четверг без осадков, в пятницу тоже почти без осадков", – рассказал эксперт.

Вильфанд объяснил, что холодная погода сохранится в Московском регионе до конца недели. При этом температура воздуха продолжит оставаться ниже нормы всего на 2 градуса.

"Днем будет 10–13 градусов, а ночью – плюс 10–11 градусов", – заключил Вильфанд.

Ранее специалист сообщил, что последний день неклассического бабьего лета ожидается в Москве в понедельник.

Днем в столице воздух прогреется до 22–24 градусов тепла. В городе будет солнечно, при этом пройдет небольшой дождь.