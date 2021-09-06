В Гидрометцентре объяснили аномально холодное начало осени

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Холодное начало сентября в столичном регионе не свидетельствует о каких-то погодных аномалиях и объясняется обычной переменчивостью погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд телеканалу "Звезда".

"Климатические характеристики оцениваются за большой ряд лет, за несколько десятилетий... Да, бывает такое, конечно. Кстати говоря, в 21 веке это редкое событие, но раньше бывало... Не нужно судить по одному эпизоду, что что-то происходит сильное с климатом", – сказал метеоролог.

Он отметил, что температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября на самом деле сильно отличались от нормы – было холоднее на пять градусов. При этом прогнозируется, что с 8 сентября погода в Москве и области, а также в соседних регионах существенно улучшится.

Воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, в Москву, в соседние области с запада или юго-запада, поэтому столбики термометров будут достигать 15 градусов тепла. Это на 2–3 градуса выше нормы.

По словам Вильфанда, потепление нельзя будет назвать классическим бабьим летом, поскольку насыщенный водяным паром воздух будет не таким чистым и прозрачным, какой характерен для этого периода.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром. Период предупреждения в Москве – с 11:00 до 17:00 6 сентября, в Московской области – до 19:00 6 сентября.

Кроме того, в Московской области был объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение действовало до 06:00 6 сентября.

При этом Вильфанд сообщал, что потепление вернется в Москву в середине этой недели, его можно будет считать бабьим летом. По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.