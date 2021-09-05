Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, его можно будет считать бабьим летом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.

"По предварительным расчетам, в четверг потеплеет до 14–19 градусов. Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что настоящее бабье лето сейчас стоит на Урале. В частности, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях столбики термометров поднимаются до плюс 26–27 градусов, на юге Западной Сибири – до 30 градусов.

"Это и в Омской, и в Томской, и в Кемеровской, и в Новосибирской областях. А в Алтайском крае даже до 32 градусов. В Якутии также температура будет выше на восемь градусов. Разгул летнего буйства", – отметил метеоролог

Он также рассказал, что бабье лето в разгаре и в Магаданской области. Там воздух прогревается до 20–21 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Он отметил, что в этот период среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей, также будет дефицит осадков, уточнил синоптик.

Тишковец также подчеркнул, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.