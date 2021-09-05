Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, его можно будет считать бабьим летом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.
"По предварительным расчетам, в четверг потеплеет до 14–19 градусов. Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Синоптик отметил, что настоящее бабье лето сейчас стоит на Урале. В частности, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях столбики термометров поднимаются до плюс 26–27 градусов, на юге Западной Сибири – до 30 градусов.
"Это и в Омской, и в Томской, и в Кемеровской, и в Новосибирской областях. А в Алтайском крае даже до 32 градусов. В Якутии также температура будет выше на восемь градусов. Разгул летнего буйства", – отметил метеоролог
Он также рассказал, что бабье лето в разгаре и в Магаданской области. Там воздух прогревается до 20–21 градуса.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Он отметил, что в этот период среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей, также будет дефицит осадков, уточнил синоптик.
Тишковец также подчеркнул, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.
Пасмурная и ветреная погода пришла в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: