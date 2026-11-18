Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Пассажиры автобусов проекта "Москва – область" совершили 38 миллионов поездок с момента его запуска. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, в проект уже включили 70 действовавших направлений, причем часть трасс объединили – благодаря этому появились 66 новых пригородных маршрутов. Обслуживают их около 500 автобусов, а в будние дни пассажиры совершают на них больше 200 тысяч поездок.

Больше всего пассажиров по-прежнему на пяти направлениях – в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово. Самыми востребованными остаются маршруты:

№ 1542 от станции метро "Тушинская" до жилого комплекса "Изумрудные холмы" (почти 17 тысяч поездок в сутки);

№ 1368 от станции метро "Ховрино" до Долгопрудного (более 13,5 тысячи поездок в сутки);

№ 1443 от станции метро "Беломорская" до микрорайона Новые Химки (свыше 13 тысяч поездок в сутки);

№ 1346 от станции метро "Ховрино" до микрорайона Левобережного (более 8,5 тысячи поездок в сутки);

№ 1339 от станции метро "Парк Победы" до магазина "Маринка" (почти 7,5 тысячи поездок).

На маршрутах работают современные низкопольные автобусы российского производства разной вместимости, их средний возраст не превышает одного года. Пересадки на метро, МЦД, МЦК, городской наземный транспорт и другие маршруты проекта бесплатны, но только при использовании абонемента "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней. С таким абонементом ежедневные поездки экономят до 60% расходов в год.

Автобусы курсируют по расписанию с предсказуемыми интервалами и принимают привычные способы оплаты – это соответствует стандартам Московского транспорта.

Ранее начал работу маршрут № 1503 проекта "Москва – область". Он соединил станцию метро "Медведково" с крупным жилым кварталом в Мытищах. На линии курсируют два автобуса Мосгортранса среднего класса. В салонах есть широкие накопительные площадки, климат-контроль, медиапанели и USB-разъемы для зарядки гаджетов.