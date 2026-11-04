Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 19:12

Транспорт

Новый маршрут проекта "Москва – область" свяжет Мытищи со станцией метро "Медведково"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Маршрут № 1503 проекта "Москва – область" начнет работать 7 ноября. Он соединит станцию метро "Медведково" с крупным жилым кварталом в Мытищах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"На линии будут курсировать два низкопольных автобуса Мосгортранса", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это новые машины среднего класса. В салонах есть широкие накопительные площадки, климат-контроль, медиапанели и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Число мягких кресел с ремнями безопасности увеличено, а входить и выходить пассажиры смогут через все двери.

В первые дни на остановках и в салонах будут дежурить сотрудники, которые помогут пассажирам. Работу ведут по поручению Сергея Собянина совместно с Правительством Московской области: в проект "Москва – область" интегрируют действующие пригородные автобусные направления и запускают новые.

На маршруте № 1503 введут зональную оплату. Цена поездки зависит от расстояния, поэтому карту нужно прикладывать при входе в автобус и перед выходом. По "Тройке" проезд обойдется от 71 до 92 рублей, по банковской карте – от 76 до 97 рублей.

Действуют безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки становятся выгоднее до 60% в год, а также работают бесплатные пересадки на весь городской транспорт столицы.

Для обучающихся предусмотрены безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича. Льготные категории граждан смогут ездить бесплатно по карте москвича и жителя Московской области так же, как на городских маршрутах столицы.

На всех смежных маршрутах Москвы бесплатный проезд также предоставляется льготным категориям жителей Московской области и лицам в возрасте до 60 лет, имеющим право на бесплатный проезд на областных маршрутах.

Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, нужно обратиться в многофункциональный центр на территории Московской области для перекодирования.

При оплате разовых поездок "Тройкой" по тарифу "Кошелек" или банковской картой скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Для более выгодных поездок и пересадок пассажирам рекомендуют использовать перечисленные абонементы.

Карта "Стрелка" на этом маршруте недействительна – для проезда следует использовать указанные варианты.

Оценить работу новых автобусов можно через QR-коды у кабины водителя и над площадкой для колясок, велосипедов и крупного багажа в середине салона. Нужно отсканировать код камерой смартфона и заполнить анкету обратной связи.

С 31 октября от метро "Медведково" запустили три пригородных маршрута проекта "Москва – область". Автобусы № 1170 и 1197 будут ходить в Мытищи, а № 1412 – в Перловку. Стоимость поездки будет зависеть от расстояния и составит от 71 до 100 рублей при оплате картой "Тройка" и от 76 до 105 рублей при оплате банковской картой.

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