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За месяц протестов во Франции задержали почти 7,2 тысячи манифестантов и участников погромов. Об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дармамен на слушании в парламентском комитете, предает RT со ссылкой на Figaro.

"На настоящий момент под стражу были помещены 7 184 человека", – уточнил министр.

По его данным, большинство задержанных – более 4,5 тысячи человек – совершеннолетние. Еще более 2,6 тысячи – несовершеннолетние. Кроме того, возбуждено свыше 3 тысяч дел.

Массовые акции протеста продолжаются во Франции с середины октября. Демонстрации прошли в том числе в Париже, Марселе и Лионе, где сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

В частности, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников демонстраций в Лионе. Акцию там организовала группа участников движения "желтые жилеты" и студентов.

Также СМИ сообщили, что бойцы полицейского подразделения, специализирующегося на пресечении беспорядков, в полном составе оформили больничные в день профсоюзных манифестаций.