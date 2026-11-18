18 ноября, 11:56В мире
Во Франции задержали почти 7,2 тыс человек за месяц протестов
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За месяц протестов во Франции задержали почти 7,2 тысячи манифестантов и участников погромов. Об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дармамен на слушании в парламентском комитете, предает RT со ссылкой на Figaro.
"На настоящий момент под стражу были помещены 7 184 человека", – уточнил министр.
По его данным, большинство задержанных – более 4,5 тысячи человек – совершеннолетние. Еще более 2,6 тысячи – несовершеннолетние. Кроме того, возбуждено свыше 3 тысяч дел.
Массовые акции протеста продолжаются во Франции с середины октября. Демонстрации прошли в том числе в Париже, Марселе и Лионе, где сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.
В частности, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников демонстраций в Лионе. Акцию там организовала группа участников движения "желтые жилеты" и студентов.
Также СМИ сообщили, что бойцы полицейского подразделения, специализирующегося на пресечении беспорядков, в полном составе оформили больничные в день профсоюзных манифестаций.
Количество участников протестов во Франции достигло 600 тыс человек