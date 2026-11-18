Фото: MAX/"Ростовский Следком"

Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины обнаружили в Новочеркасске. На обоих были признаки насильственной смерти, сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

Тела погибших обнаружили 17 ноября в одном из домов на улице 8 Марта. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Как уточнили в ведомстве, на место происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального следственного управления. Назначены судебные экспертизы.

У погибших супругов есть 36-летний сын Игорь и двое внуков – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, передает SHOT. По данным журналистов, правоохранители подозревают в убийстве супругов их сына. Сейчас его разыскивают. По данным СМИ, восемь лет назад мужчина был судим за кражу.

До этого суд в Забайкалье приговорил 28-летнюю женщину к 21 году лишения свободы за убийство годовалой дочери, которую она истязала на протяжении нескольких дней. В суде женщина вину не признала, заявив, что у нее не было умысла на причинение повреждений и смерти ребенку.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. По версии следствия, когда женщина с ребенком была у Дудергофского озера, она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила содержимое в рот мальчика.

