Синоптик рассказал, когда в Москву придет золотая осень

Синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни в столичном регионе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Москва 24 заявил, что начиная с 3 сентября осень в Москве начнет желтеть.

"Поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры через отметку +10 градусов, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой. Хлорофилл распадается, перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты. Леса кое-где станут примерять позолоту, может появиться багрянец. Это может стать предтечей золотой осени", – отметил он.

По словам Тишковца, постепенно в обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется первый московский листопад.

Синоптик также подчеркнул, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.

"Смена климатических сезонов произошла, летние вещи нужно убирать, готовим кардинальную смену гардероба", – посоветовал Тишковец.

Он также заверил, что бабье лето в столице случится.

"С каждым днем будет все холоднее, студеные массы будут наступать. На второй неделе отклонения уменьшатся, к середине месяца вернемся в рамки климатической нормы. Во второй половине месяца климатические качели возьмут обратный ход, среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей. Также будет дефицит осадков. Именно в этот период, то есть во второй половине сентября должно случиться классическое бабье лето", – заключил метеоролог.

Ранее в Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра. В пятницу его порывы могут достичь 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в столице с 09:00 пятницы до 07:00 воскресенья, в Подмосковье оно продлится до 21:00 субботы.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие дни. По ее словам, в ночь на субботу в столичном регионе не исключены заморозки. Днем в городе ожидается +12...+14 градусов, по области – около +10...+15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8...+9 градусов.

Она также уточнила, что каждый день будут идти дожди различной интенсивности, а из-за плотного северо-западного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

