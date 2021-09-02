Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве с утра 3 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в столице с 09:00 пятницы до 07:00 воскресенья, в Подмосковье оно продлится до 21:00 субботы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие дни. По ее словам, в ночь на субботу в столичном регионе не исключены заморозки. Днем в городе ожидается +12...+14 градусов, по области – около +10...+15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8...+9 градусов.

Она также уточнила, что каждый день будут идти дожди различной интенсивности, а из-за плотного северо-западного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

