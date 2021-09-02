Синоптик рассказала о заморозках в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие несколько суток в Москве. По ее словам, ожидается ветреная и холодная погода, сообщает RT.

"Погода в принципе будет некомфортная, не исключено, что в ночь на субботу по области местами будут наблюдаться заморозки, в Москве минимальная температура будет +8...+9 градусов. Днем ненамного теплее: в городе (ожидается. – Прим. ред.) +12...+14 градусов, по области – около +10...+15 градусов", – сообщила синоптик.

Позднякова уточнила, что каждый день будут идти дожди различной интенсивности. По ее словам, ожидается довольно плотный северо-западный ветер, поэтому будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем показывает термометр.

Ранее стало известно, что в конце первой декады сентября в столице ожидается возвращение теплой погоды, однако приход аномально высоких температур не прогнозируется.

Отмечается, что ожидаемое в Москве бабье лето ознаменуется температурой воздуха от +17 до +20 градусов, что будет немного превышать климатическую норму.

