Москвичам пообещали возвращение летнего тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце первой декады сентября в столице ожидается возвращение теплой погоды, однако прихода аномально высоких температур не ожидается, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она уточнила, что ожидаемое в Москве бабье лето ознаменуется температурой воздуха от 17 до 20 градусов тепла, что будет немного превышать климатическую норму.

"В целом сентябрь ожидается на 1–1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше", – объяснила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящее сентябрьское похолодание в Москве указывает на вероятность бабьего лета.

Как заявил научный сотрудник, в Москву с 2 сентября придет умеренное похолодание. Несколько сниженная температура относительно нормы сохранится примерно на 9 дней.

