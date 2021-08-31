Москву атакует циклон "Ове" в День знаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил об осадках и грозе в Москве в День знаний. Об этом сообщает РИА Новости.
"Календарная осень прямо с порога заявит о себе, предзнаменуя стремительную смену климатических сезонов. Дело в том, что с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого точно проляжет через Москву", – заявил специалист.
Тишковец предупредил, что атмосферный вихрь проследует на северо-восток. Вследствие этого погода существенно ухудшится на Верхневолжье и Вологодчине.
В Москве, как заявил специалист, в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона. Ожидается мелкий дождь с усилением к утру. Кроме того, ветер ускорится до 12–17 метров в секунду.
"При этом в столице до 15:00 выпадет 13 миллиметров осадков, а до 21:00 – еще 10 миллиметров. Таким образом, пролог осени выльется общим суточным количеством осадков до 20–25 миллиметров, что чуть более трети всего сентябрьского объема влаги или два с половиной ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли", – подчеркнул Тишковец.
По прогнозам синоптиков, 31 августа, в последний день лета, в столичном регионе ожидается теплая погода, без осадков. При этом во второй половине дня начнется дождь с грозой и градом, в связи с чем столичные кафе и рестораны попросили закрыть летние веранды.
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