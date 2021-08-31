В Гидрометцентре пообещали теплый сентябрь в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На значительной части территории России в сентябре прогнозируется теплая погода, местами возможно превышение нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик добавил, что речь идет о регионах от Волги до Тихого океана.

"В западной половине европейской части страны, сюда и Москва, и Санкт-Петербург входят, юг европейской территории России, тут температурный режим будет около нормы", – отметил эксперт.

По словам специалиста, в течение порядка девяти дней, с 2 сентября, в столице и Санкт-Петербурге будет холодно. Он также отметил, что для Москвы климатическая норма в сентябре составляет 11 градусов тепла.

Эксперты ранее рассказали, какие туристические направления являются наиболее популярными для сентября. В частности, первый месяц осени ознаменует снижение цен на Турцию, Грецию, Египет и Хорватию.

