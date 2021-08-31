Синоптик назвал сроки прихода в Москву бабьего лета

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Возврат к теплой погоде в Москве произойдет во второй половине сентября, первая половина месяца будет прохладной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Пока конкретные даты неизвестны, но бабье лето в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвертая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца", – сказал синоптик в интервью ИА "НСН".

Метеоролог добавил, что пока сложно прогнозировать продолжительность и количество теплых волн, но допустил, что бабье лето в столице может сохраниться и в октябре.

Во вторник, 31 августа, в Московском регионе ожидается теплая погода, без осадков. По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, в Подмосковье – до 20–25 градусов.

Ранее сообщалось, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938, 1972, 2010 и 2011-м годах.

