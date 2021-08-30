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16:18

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Синоптик рассказала, придет ли в Москву бабье лето

Еще погреемся? Придет ли в Москву бабье лето
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 рассказала, ожидается ли приход бабьего лета в город.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже 2 сентября в столице наступит осень. Он уточнил, что "октябрьский холод", порывистый ветер и дожди ожидаются в Москве во второй половине недели.

По словам Поздняковой, пока предпосылок к бабьему лету в сентябре нет.

Бабье лето – это не обязательный процесс. Будем надеться, что оно к нам придет в сроки, близкие к классическому бабьему лету, – где-то в середине месяца. Однако в настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы понять, когда оно будет и будет ли вообще. Пока погода кардинально меняется.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

"Переломный момент у нас произойдет в ночь на 2 сентября. Сменится ветер – с юго-западного на северо-западный, пройдет холодный фронт, за которым к нам порциями станет поступать уже холодный воздух", – заявила Позднякова.

В четверг ночью и днем столицу ожидают кратковременны дожди, указала синоптик. Минимальная температура в этот день опустится до 11–12 градусов тепла, дневная температура в Москве составит +14...16 градусов, говорит Позднякова.

В субботу в городе прогнозируется ситуация, более характерная для конца сентября, а не начала месяца. "У нас будет погода, которая соответствует 20 сентября: ночью температура составит +5...10 градусов, днем – +10...15, что ниже климатической нормы на 3–4 градуса. Погода будет облачная, временами дождь", – заключила метеоролог.

Ранее синоптики сообщили, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким остается аномальное лето в 2010 году.

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