Синоптик рассказала, придет ли в Москву бабье лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 рассказала, ожидается ли приход бабьего лета в город.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже 2 сентября в столице наступит осень. Он уточнил, что "октябрьский холод", порывистый ветер и дожди ожидаются в Москве во второй половине недели.
По словам Поздняковой, пока предпосылок к бабьему лету в сентябре нет.
"Переломный момент у нас произойдет в ночь на 2 сентября. Сменится ветер – с юго-западного на северо-западный, пройдет холодный фронт, за которым к нам порциями станет поступать уже холодный воздух", – заявила Позднякова.
В четверг ночью и днем столицу ожидают кратковременны дожди, указала синоптик. Минимальная температура в этот день опустится до 11–12 градусов тепла, дневная температура в Москве составит +14...16 градусов, говорит Позднякова.
В субботу в городе прогнозируется ситуация, более характерная для конца сентября, а не начала месяца. "У нас будет погода, которая соответствует 20 сентября: ночью температура составит +5...10 градусов, днем – +10...15, что ниже климатической нормы на 3–4 градуса. Погода будет облачная, временами дождь", – заключила метеоролог.
Ранее синоптики сообщили, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким остается аномальное лето в 2010 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: