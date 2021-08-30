В Гидрометцентре пообещали африканскую жару в Краснодарском крае

Фото: depositphotos/nikolpetr
Экстремально жаркая погода ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, причиной жаркой погоды станут африканские воздушные массы. В частности, в Сочи в понедельник, 30 августа, столбики термометров поднимутся до 37 градусов.
"Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара – это огромная редкость", – подчеркнул Вильфанд.
Как отметил метеоролог, температура воздуха в начале недели будет выше нормы на 8 градусов.
К концу рабочей пятидневки в регионе ожидается понижение температуры. Показатель будет составлять на 1–2 градуса ниже нормы, подытожил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что нынешнее лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы. Это создало условия для неплохого урожая и полноценного купального сезона, сказал метеоролог.
Лето в столице в этом году было на 2,5 градуса жарче климатической нормы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: