В Гидрометцентре пообещали африканскую жару в Краснодарском крае

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Экстремально жаркая погода ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, причиной жаркой погоды станут африканские воздушные массы. В частности, в Сочи в понедельник, 30 августа, столбики термометров поднимутся до 37 градусов.

"Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара – это огромная редкость", – подчеркнул Вильфанд.

Как отметил метеоролог, температура воздуха в начале недели будет выше нормы на 8 градусов.

К концу рабочей пятидневки в регионе ожидается понижение температуры. Показатель будет составлять на 1–2 градуса ниже нормы, подытожил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что нынешнее лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы. Это создало условия для неплохого урожая и полноценного купального сезона, сказал метеоролог.