Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резкое похолодание ожидается в Центральном федеральном округе в среду, 1 сентября. Такой прогноз озвучил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью ТАСС.
Синоптик заявил, что до 31 августа в ЦФО будет преобладать относительно теплая погода. При этом 1 сентября произойдет понижение температуры из-за прихода атмосферного фронта с северо-запада.
"Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15–18 градусов в Подмосковье, а на западе (ЦФО. – Прим. ред.) – даже 14–17 градусов", – сообщил специалист.
Как отметил Варакин, температура воздуха в начале сентября опустится сразу на 5–8 градусов. При этом до конца текущего месяца воздух в дневные часы будет прогреваться до 20–25 градусов тепла.
По информации Гидрометцентра, 2–3 сентября в Тверской области ожидается 15–16 градусов тепла, в Калужской – 16–17 градусов тепла. При этом в Смоленской области воздух будет прогреваться до 15–20 градусов тепла, в Орловской – до 17-19 градусов, а в Брянской – до 17 градусов.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждала жителей столичного региона о приходе похолодания в середине следующей недели. По словам специалиста, в четверг, 2 сентября, температура воздуха опустится сразу на пять градусов.
До этого Макарова сообщала москвичам о скором приходе первых заморозков. По данным эксперта, температура может преодолеть нулевые значения в конце первой декады сентября.
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
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