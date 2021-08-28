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Москва 24

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Общество

07:56

Резкое похолодание ожидается в столичном регионе на следующей неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине следующей недели. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, в четверг, 2 сентября, температура воздуха опустится сразу на пять градусов.

"Ночью еще относительно тепло будет – 9–14 градусов, а днем уже 16–21 градус", – подтвердила Макарова.

На следующий день, 3 сентября, похолодает до 14–19 градусов, предупредила метеоролог. При этом с 28 августа по 1 сентября жителей столичного региона ждет теплая погода.

"Теплая погода будет вплоть до конца календарного лета и даже 1 числа – 21–26 градусов", – заключила синоптик.

Ранее Макарова сообщала москвичам о скором приходе первых заморозков. По данным эксперта, температура может преодолеть нулевые значения в конце первой декады сентября.

До этого в Гидрометцентре предупреждали россиян о приходе заморозков в ряд регионов страны в субботу, 28 августа. В частности утверждалось, что в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях столбики термометров могут опуститься до +2 градусов.

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

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