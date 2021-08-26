Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве в начале сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, каким будет начало сентября в городе. По мнению синоптика, август закончится "шикарной погодой" и резкого перехода на осень не предвидится.

"Начиная с субботы, 28 августа, у нас будет сухая погода, без осадков. Температура в ночные часы довольно высокая для этого времени, примерно +13…+15 градусов, дневная температура составит +23..+25 градусов. В воскресенье, 29 августа, и понедельник, 30 августа, будет +25…+26 градусов. А 31 августа температура составит около +25 градусов", – сказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро 1 сентября произойдет смена синоптического процесса, поэтому не исключено, что в ночь на 1-е число пройдет небольшой кратковременный дождь. Но ночь еще останется довольно теплой. Дневная температура будет довольно высокой: не ниже +20 градусов.

По словам эксперта, в начале сентября температура приблизится к климатической норме. "В последующие дни она будет понижаться, но никаких резких изменений в плане холода не произойдет", – подытожила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 26 августа, в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и кратковременные дожди.

Так, в центре Москвы может выпасть до 5–10 миллиметров осадков, на юго-востоке города – до 15–20 миллиметров, а в ближайшем Подмосковье – Дзержинске, Люберцах – 20–25 миллиметров осадков при месячной норме 77 миллиметров.

Уточняется, что на юго-востоке дожди могут идти с грозами. Ветер будет 4–9 метров в секунду, а температура воздуха составит около +19...+21 градуса, добавил Тишковец.