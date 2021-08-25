В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву могут прийти первые заморозки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, когда в столицу могут прийти первые заморозки.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 25 августа стала самой холодной в Москве за последние 82 дня. Минимальная температура составила 8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме. При этом в Тверской и Смоленской областях в ночное время была зафиксирована нулевая температура.
По словам Вильфанда, до конца этой недели температура в столице будет, наоборот, повышаться, а погода – становиться комфортнее.
"Повышение температуры прогнозируется уже сегодня ночью. Дело в том, что меняется циркуляция и в центр Европейской России, в Москву и Подмосковье в частности, приходит юго-восточный воздух. Поэтому ночные температуры существенно повышаются и становятся практически летними", – пояснил он.
В ночь на четверг, 26 августа, ожидается 12–14 градусов тепла, но из-за ложбины низкого давления могут пройти осадки и даже грозы, предупреждает синоптик.
Однако начиная с пятницы, 27 августа, в столицу придет настоящая летняя погода, отметил Вильфанд.
"Минимальная температура в Москве будет 13–15 градусов тепла, по области – около 10 градусов, а днем в столице – +23...+25. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Вильфанд добавил, что в ближайшее время заморозки в столице не ожидаются, но обычно температура начинает опускаться ниже нуля ближе к концу сентября.
Ранее завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в предстоящие осень и зиму россиян ждет аномальная погода. Первая, по словам эксперта, в целом будет довольно теплой, а в зимнее время ожидается мало снега и больше дождей, чем обычно.
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