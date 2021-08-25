Синоптик рассказал о погоде осенью и зимой в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, какими будут предстоящие зима и осень, сообщает портал Е1.ru.
По его словам, россиян ждет аномальная погода в эти времена года. Снега предстоящей зимой будет мало, а дождей много. Осень же будет теплой.
"В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы более чем на градус. Скажем так, теплая будет осень. Зимой процент жидких осадков увеличится. Будет больше дождей и меньше снега, – пояснил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета на текущей неделе. Температура будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 20% месячной нормы осадков. Также эксперт добавлял, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.
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