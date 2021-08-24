Почти 20% месячной нормы осадков может выпасть в столице в среду и четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки выпадет 20% месячной нормы осадков. Об этом на своей странице в Instagram написал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве заморосит к вечеру среды, в ночь на четверг будут слышны грозовые раскаты, дожди усилятся и продолжатся в светлое время суток, но уже с меньшей интенсивностью. В результате на столицу за сутки прольется до 13–15 миллиметров осадков, или почти одна пятая положенного по климату объема дождя за весь последний месяц лета, что немного подправит засушливую метеостатистику текущего месяца, в котором на настоящий момент зарегистрировано всего 55% от нормы", – говорится в публикации.

Эксперт добавил, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, ждать ли дождей 1 сентября. Метеоролог также рассказала, что бабье лето традиционно наступает с 14 по 21 сентября. Однако в этом году оно может перенестись.