Синоптик предупредила о погодных аномалиях в Москве в конце августа и начале сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода будет в столице в последние дни уходящего лета, а также ждать ли дождей 1 сентября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве к выходным может произойти всплеск тепла. По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу воздух в столице прогреется до +25 градусов, уточнил он.
По словам Поздняковой, в ближайшие дни в Москве осадков не ожидается, при этом среда станет самым холодным днем на этой неделе.
"В среду минимальная ночная температура будет порядка +10 градусов, а дневная – не выше +20 градусов. Это будет отрицательной аномалией температуры воздуха", – подчеркнула специалист.
Однако уже с четверга в Москву начнет возвращаться теплый атмосферный фронт с кратковременными дождями, добавила синоптик.
В последние дни августа москвичей вновь ждет понижение температуры, которое затронет и 1 сентября, предупреждает Позднякова.
"Предварительные расчеты показывают, что особого тепла 1 сентября ждать не приходится. И практически всегда, когда идет понижение температуры, происходит выпадение осадков. Но когда они выпадут – 1 или 2 сентября, пока сказать сложно", – уточнила собеседница Москвы 24.
Метеоролог также рассказала, что бабье лето традиционно наступает с 14 по 21 сентября. Однако в этом году оно может перенестись.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что купальный сезон в Московском регионе можно считать закрытым. Это связано с тем, что температура воды в Москве-реке опустилась до 20 градусов. Причем всплеск тепла в конце рабочей недели не сможет реанимировать купальный сезон, так как вода будет охлаждаться из-за низких ночных температур.
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