Москвичам пообещали всплеск тепла к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 23 августа, в Москве ожидается 19–21 градус тепла, затем температура воздуха понизится до 17–21 градуса.
В пятницу и субботу существует вероятность потепления до 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник и вторник температурный фон еще будет выше нормы – 19–21 градус. Это выше нормы примерно на 1–2 градуса, а в среду и четверг он уже будет близок к нормальным знаниям. <...> Затем, по предварительным расчетам, будет повышение температуры. Но пока что этот прогноз предварительный", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Шквалистые усиления ветра и ливни прогнозируются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ставрополье, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии. Об этом Вильфанд рассказал ранее.
Наиболее неблагоприятная погода, по прогнозам синоптика, ожидается в Волгоградской области, порывы ветра там будут достигать 27 метров в секунду. Метеоролог также добавил, что сильные дожди, которые усложнят паводковую ситуацию, ожидаются в Бурятии, Якутии, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.
Синоптики обещают наступление осени в Москве раньше срока
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