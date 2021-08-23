Синоптик спрогнозировал ливни и шквалистый ветер на юге России и Дальнем Востоке

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Шквалистые усиления ветра и ливни прогнозируются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ставрополье, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.

Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградской области, порывы ветра там будут достигать 27 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 метров в секунду. <...> Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии", – приводит слова синоптика ТАСС.

Сильные дожди, которые усложнят паводковую ситуацию, ожидаются в Бурятии, Якутии, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, добавил метеоролог.

"На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре", – сказал Вильфанд.

Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская назвала регионы с самыми высокими климатическими рисками. По словам эксперта, первое место в этом списке занимает Крым. Также туда вошли Ставропольский край, Курская и Воронежская области.

Романовская отметила, что этим регионам в первую очередь необходима программа адаптации экономики, поскольку последствия изменения климата в России здесь будут самыми ощутимыми.