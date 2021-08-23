Синоптик спрогнозировал ливни и шквалистый ветер на юге России и Дальнем Востоке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Шквалистые усиления ветра и ливни прогнозируются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ставрополье, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.
Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградской области, порывы ветра там будут достигать 27 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 метров в секунду. <...> Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии", – приводит слова синоптика ТАСС.
Сильные дожди, которые усложнят паводковую ситуацию, ожидаются в Бурятии, Якутии, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, добавил метеоролог.
"На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре", – сказал Вильфанд.
Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская назвала регионы с самыми высокими климатическими рисками. По словам эксперта, первое место в этом списке занимает Крым. Также туда вошли Ставропольский край, Курская и Воронежская области.
Романовская отметила, что этим регионам в первую очередь необходима программа адаптации экономики, поскольку последствия изменения климата в России здесь будут самыми ощутимыми.
Непогода накрыла сразу несколько российских регионов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: