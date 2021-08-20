Названы регионы России с самыми высокими климатическими рисками

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Крым находится на первом месте в плане климатических рисков, заявила директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская. В этом регионе, отметила она, наблюдается рост температуры, а также растет количество и интенсивность осадков.

В зоне риска также Ставропольский край, Курская и Воронежская области. По словам Романовской, этим регионам в первую очередь необходима программа адаптации экономики, поскольку последствия изменения климата в России здесь будут самыми ощутимыми.

"Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах", – приводит слова ученой РИА Новости.

Она также перечислила регионы, в которых, согласно научным расчетам, велика вероятность негативных последствий изменения климата. Это Краснодарский край, Севастополь, Москва, Белгородская, Орловская, Брянская, Тамбовская, Рязанская, Ростовская, Волгоградская области, а также республика Адыгея.

По словам Романовской, менее выражены угрозы, связанные с изменениями климата, в 58 регионах России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что для оценки аномальности погоды со следующего года в России будут использоваться новые климатические нормы.