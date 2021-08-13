Метеоролог рассказал о приходе в Россию нового климата

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Климат в России за последние десятилетия существенно изменился, это можно наблюдать на примере Москвы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что характерные для каждого региона климатические показатели со временем меняются, в том числе средняя температура и количество осадков. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе метеонаблюдений за 30 лет и иногда обновляются. Метеоролог подчеркнул, что такое обновление ожидается и в этом году.

"До сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат", – рассказал синоптик в интервью радио Sputnik.

Однако Леус подчеркнул, что пока Росгидромет не утвердил и не опубликовал новые характеристики.

Кроме того, предупредил метеоролог, экстремальная жара в России теперь будет повторяться чаще. Он отметил, что для столичного региона нормой для августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков, при этом фактическая ситуация, подчеркнул синоптик, изменилась.

"При "новом" климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь – это заметный рост", – добавил он.

В России за первую половину 2021 года было зафиксировано 574 опасных гидрометеорологических явлений, что превышает прошлогодний показатель на 18%. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик пояснил, что это связано с глобальными изменениями в климате последних лет.