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Общество

19:45

За полгода в России случилось 574 опасных метеорологических явления

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за первую половину 2021 года было зафиксировано 574 опасных гидрометеорологических явлений, что превышает прошлогодний показатель на 18%, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления – на 18% больше, чем в прошлом году. Сюда входит все: и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара", – заявил он.

Синоптик пояснил, что риск возникновения опасных метеорологических повышается в связи с глобальными изменениями в климате последних лет.

"Почему так происходит? Во-первых, энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. А во-вторых, изменяется распределение осадков. Это все следствия глобального потепления на планете", – отметил Вильфанд.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал, к чему могут привести глобальные климатические изменения. Ученый пояснил, что за последние 50 лет рост глобальной температуры составил 1 градус, однако такое изменение привело к участившимся случаям ураганов, засухи, наводнений и лесных пожаров.

По его словам, подобные климатические изменения могут привести к уничтожению жизни на планете в течение ближайших 300 лет.

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