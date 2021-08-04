За полгода в России случилось 574 опасных метеорологических явления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за первую половину 2021 года было зафиксировано 574 опасных гидрометеорологических явлений, что превышает прошлогодний показатель на 18%, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления – на 18% больше, чем в прошлом году. Сюда входит все: и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара", – заявил он.
Синоптик пояснил, что риск возникновения опасных метеорологических повышается в связи с глобальными изменениями в климате последних лет.
"Почему так происходит? Во-первых, энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. А во-вторых, изменяется распределение осадков. Это все следствия глобального потепления на планете", – отметил Вильфанд.
Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал, к чему могут привести глобальные климатические изменения. Ученый пояснил, что за последние 50 лет рост глобальной температуры составил 1 градус, однако такое изменение привело к участившимся случаям ураганов, засухи, наводнений и лесных пожаров.
По его словам, подобные климатические изменения могут привести к уничтожению жизни на планете в течение ближайших 300 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: